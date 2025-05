Labrune : « les revenus UEFA de nos clubs vont atteindre des montants records  »

Vite, un nouveau siège !

La qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions est aussi une bonne nouvelle pour les poches des clubs français. Joint par le journal L’Équipe, Vincent Labrune a sabré le champagne : « Les performances exceptionnelles des clubs français cette saison sont le fruit d’un travail de fond engagé depuis plusieurs années pour accompagner et structurer nos clubs. » Cocorico !

Le patron de la LFP estime que le parcours du PSG pourra profiter à l’ensemble du foot français, en crise existentielle. « Ce succès européen valorise notre championnat, renforce son attractivité, notamment auprès des investisseurs et de partenaires commerciaux de premier niveau, et génère des ressources supplémentaires. Les résultats européens de nos clubs ont ainsi d’ores et déjà contribué à augmenter de façon significative nos revenus UEFA, qui vont atteindre des montants records cette saison. Au-delà des difficultés conjoncturelles de court terme que nous rencontrons sur les droits domestiques, nous avons d’ores et déjà enclenché un cercle vertueux en Europe pour le futur de nos compétitions et au bénéfice de l’ensemble de l’écosystème du football français. »

La théorie du ruissellement, encore et toujours.

Stéphane Dalmat : « Pour cette finale, l’Inter y croit à un milliard de pourcents »