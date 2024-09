Le président brestois rêve d'un 16e de finale au Stade de France

Denis Le Saint, à Saint-Denis : comme une évidence.

Le jour de gloire est arrivé pour le Stade brestois. Ce jeudi (21h), les Finistériens disputent, face au Sturm Graz, le premier match de leur histoire en Ligue des champions. Un grand moment à venir pour Denis Le Saint, le président du club breton depuis 2016. L’entrepreneur vit un rêve éveillé depuis plusieurs semaines et voit même plus loin que les quatre premières rencontres qui se joueront au stade de Roudourou de Guingamp – Francis-Le Blé n’étant pas homologué. Dans un entretien accordé au Figaro, il imagine déjà ses Ty Zefs au Stade de France pour un barrage (ou 16es de finale), début 2025.

Comme à domicile à Saint-Denis

« On avait imaginé faire un match au Stade de France pour la première phase mais on n’a pas pu car on a vendu quatre matchs dans le pack, explique-t-il. Je les fais rigoler en disant que si on est dans les 24, on fera notre demande à la FFF et UEFA pour évoluer à Saint-Denis en barrages. Paris est la deuxième ville bretonne de France. Je l’ai déjà évoqué avec une personne qui travaille à l’UEFA. Si on a la chance d’être dans les 24, 80 000 personnes au Stade de France, ce serait génial. C’est un vœu pieux. Le football n’est pas une science exacte, il y a beaucoup de surprises, rien n’est perdu, loin de là. »

Difficile de lui donner tort : ils étaient déjà nombreux à rigoler à l’idée de voir Brest en C1.

