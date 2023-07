Le Portugal et l’Italie en demies de l’Euro U19

Encore un fiasco pour nos Bleuets !

Comme tous les étés, l’Euro U19 bat son plein. Dans ce tournoi à huit équipes, réparties en deux poules de quatre, les places en demi-finales sont chères. Dans le groupe 1, le Portugal, déjà qualifié avec deux victoires en autant de matchs, a ponctué cette première phase avec un petit succès 2-1 face aux locaux Maltais ce dimanche. La deuxième place se jouait alors entre l’Italie et la Pologne, qui comptaient toutes les deux trois points avant le coup d’envoi.

Mais les successeurs de Robert Lewandowski, derrière à la différence de buts, avaient besoin de gagner pour espérer voir le dernier carré. Malgré la rapide ouverture du score d’Igor Strzałek à la 8e minute, les Italiens ont su revenir à la demi-heure de jeu, grâce à un but de Luis Hasa, verlan de Saha, et valider leur ticket. Dans le groupe B, dont le dénouement aura lieu lundi, l’Espagne, en 6/6, est déjà qualifiée et devrait s’assurer de garder la tête, face à la Norvège, sa dauphine, qui a aussi un bon matelas sur l’Islande.

L’Espagne vers un douzième sacre ?

