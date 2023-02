Le Napoli facile à Empoli

Empoli FC 0-2 Napoli SSC

Buts : CSC d’ismaili (17e) et Osimhen (28e) pour les Napolitains

La balade napolitaine, épisode 23.

Trois jours après sa démonstration de force à Francfort en Ligue des champions, le Napoli est revenu en Serie A avec la même détermination. En déplacement à Empoli, pelouse où les Partenopei n’avaient plus gagné depuis 2017, la bande d’Osimhen n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant sans forcer 2-0.



Si Sebastiano Luperto avait promis avant le match de « jouer de la même manière, même si c’est le Napoli », les Toscans n’ont rien pu faire face à ce rouleau compresseur. En l’espace de dix minutes, montre en main, le Napoli a tout simplement tué la rencontre. D’abord sur un centre de Zieliński, que le défenseur toscan Ismajli a poussé dans ses propres cages (0-1, 17e). En pleine démonstration et face à une défense d’Empoli à l’agonie, les Partenopei ont doublé la mise sur une frappe enroulée de Kvaradona repoussée par Vicario : le portier d’Empoli a vu surgir, tel un super aigle des surfaces, Victor Osimhen pour son dix-neuvième but de la saison (0-2, 28e).



Même l’expulsion de Mario Rui, la première de la saison napolitaine et survenue à vingt minutes de la fin du match, n’a pas inquiété les Napolitains. Sans forcer face à une équipe d’Empoli sans inspiration, le Napoli repart donc de Toscane avec les trois points et ce solide succès 2-0. Osimhen s’est, en plus, permis de manger la feuille à plusieurs reprises.

Huitième succès consécutif en Serie A du leader, qui impose encore un peu plus sa suprématie sur le championnat transalpin.

Empoli FC (4-3-1-2) : Vicario – Ebuehi (Stojanović, 68e), Ismajli, Luperto, Parisi – Marin, Henderson (Grassi, 57e), Haas (Pjaca, 76e) – Baldanzi – Satriano (Vignato, 77e), Piccoli (Caputo, 57e). Entraîneur : Paolo Zanetti.

Napoli SSC (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Rui – Zambo Anguissa (Gaetano, 90e), Lobotka, Zieliński (Ndombèle, 90e) – Lozano (Olivera, 70e), Osimhen (Simeone, 85e), Kvaratskhelia (Elmas, 71e). Entraîneur : Luciano Spalletti.