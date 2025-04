McTominay et Lukaku portent Naples contre Empoli

Naples 3-0 Empoli

Buts : McTominay (18e, 61e), Lukaku (56e)

Naples garde le rythme.

Solides vainqueurs d’Empoli (3-0), ce lundi soir, les Napolitains restent dans la roue de l’Inter, à la deuxième place de Serie A, avec seulement trois points de retard sur le leader et sept d’avance sur l’Atalanta. Dans un match animé, les hommes d’Antonio Conte ont fait la différence grâce à un doublé de Scott McTominay. Loin du tumulte de Manchester United, l’Écossais renaît de ses cendres en Italie, comme en témoigne son premier but, au terme d’un raid solitaire et d’un tir à ras de terre imparable (1-0, 18e).

Le milieu de terrain est ensuite à la conclusion d’un bon centre de Romelu Lukaku (3-0, 61e), en expédiant, de la tête et avec l’aide de la barre, le ballon au fond des filets. Passeur décisif sur ces deux réalisations, le Belge avait, entretemps, aussi inscrit son nom au tableau d’affichage. Profitant d’un service parfait de Mathías Olivera, l’avant-centre avait fait parler son sens du but pour le break (2-0, 56e).

La Campanie va-t-elle se mettre à la cornemuse et aux frites ?

