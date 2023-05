Le message énigmatique d’Andrés Iniesta sur son avenir

Le casse-tête japonais.

Actuellement en pleine saison avec le Vissel Kobe, Andrés Iniesta a posté un message sur ses réseaux sociaux où il en dit plus son avenir dans le football. A l’approche d’un match amical entre son club actuel et le FC Barcelone se tenant le 6 juin prochain, le joueur espagnol a promis « plein de surprises » : « Depuis que je suis arrivé à Kobe en 2018, j’ai vécu de grands moments, j’ai grandi et appris énormément de choses grâce aux personnes qui m’ont entouré, a d’abord souligné l’homme de 39 ans. Et le 6 juin, les deux clubs de ma vie seront réunis pour célébrer quelque chose de spécial, avec une journée pleine de surprises. Je suis très ému rien que d’y penser, et de me rappeler tous les souvenirs accumulés pendant tout ce temps passé au Japon », a finalement exprimé Iniesta.

Arrivé il y a 5 ans au Japon, le champion du monde 2010 a remporté la Coupe de l’Empereur en 2019 ainsi que la Supercoupe du Japon l’année suivante avec le Vissel. Ayant prolongé son bail en 2021, son contrat arrive à expiration cette année.

Une véritable Andrés Ifiesta au programme du 6 juin.

