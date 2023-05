Le mausolée de Pelé a ouvert ses portes au public

Le Roi est mort, vive le Roi !

Ce lundi, le mausolée de Pelé a ouvert ses portes. La tombe du triple champion du monde se situe dans le Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, là où Edson Arantes do Nascimento a forgé l’essentiel de sa carrière. Ce cimetière vertical, le plus haut du monde, s’élève sur 14 étages et dispose d’environ 14 000 places. Les visites, gratuites mais sur réservation, sont limitées à 60 personnes par jour pour le moment.

« Il était une icône du sport mondial, le plus grand footballeur de tous les temps », peut-on lire sur le site du Memorial. Des statues dorées du « Roi » accueillent les visiteurs à l’entrée de l’établissement. La dépouille de Pelé, décédé en décembre 2022 à l’âge de 82 ans, repose dans un cercueil doré orné d’une croix catholique. « C’est un autre moment mémorable pour notre famille et pour rendre notre roi éternel… L’endroit a été conçu avec beaucoup d’affection et d’amour. Il est noble, simple et très agréable », a confié son fils Edinho aux journalistes présents.

