Le match entre Salamanque et Villarreal arrêté pour des pannes d’électricité

Le fameux coup de la panne.

Villarreal pensait avoir fait le plus dur en marquant dans les dix dernières minutes de ces 16es de finale de Coupe du Roi sur la pelouse d’Unionistas ce dimanche avant de voir les joueurs de Salamanque égaliser dans la foulée. Depuis, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, attendant avec impatience de jouer les prolongations. Une fois le coup de sifflet final, les projecteurs du stade Reina Sofía se sont éteints, plongeant spectateurs et acteurs de la rencontre dans le noir. Les lumières alternaient ensuite entre le jour et la nuit à la manière de Jacquouille la Fripouille. « Si le sujet des lumières n’est pas réglé, nous ne jouerons pas », a déclaré Mateo Busquets Ferrer, capitaine des Unionistes.

Se pospone el inicio de la prórroga por problemas con la iluminación en el Reina Sofía.#ContigoNosPasamosElJuego🎮#UnionistasVillarreal#CopaDelRey🏆 — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 7, 2024

« Je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied ! »

