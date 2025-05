Pour disputer la Coupe du monde des clubs, Cristiano Ronaldo a le choix du roi

Le minifeuilleton est lancé.

Cristiano Ronaldo l’a fait comprendre en début de semaine, son futur devrait s’écrire ailleurs qu’à Al-Nassr. L’occasion pour lui de disputer la Coupe du monde des clubs et d’alimenter les rumeurs aux quatre coins du globe. Le président de la FIFA Gianni Infantino l’a confirmé en personne la semaine dernière lors de son passage dans le live de l’Américain IShowSpeed. « Ronaldo pourrait jouer pour une des équipes. Il y a des discussions avec certains clubs. » Et les prétendants, ce n’est pas ce qui manque.

Botafogo et le Wydad Casablanca en pole position ?

Le quotidien Marca l’a révélé, le journaliste brésilien Jorge Nicola l’affirme également sur son blog : Botafogo serait très intéressé par la venue du quintuple Ballon d’or pour jouer la première édition de cette compétition. Le club brésilien fait partie du groupe de John Textor, l’Eagle Football Holdings, qui détient entre autres Crystal Palace, Molenbeek et… l’Olympique lyonnais.

Jorge Nicola avance que le milliardaire américain serait prêt à inclure un pourcentage des actions de son groupe à Cristiano Ronaldo pour l’inciter à rejoindre les rangs du champion en titre brésilien ! Une information à prendre avec des (grosses) pincettes.

Descobri qual time do Brasil quer Cristiano Ronaldo. Bastidores da queda de Augusto Melo. Casares fala sobre Marinakis. Quanto Ronaldo faturou com seus clubes. Flamengo, Palmeiras, Galo, Santos, Vasco e mais!https://t.co/yKO39CjZ5p — Jorge Nicola (@jorgenicola) May 27, 2025

En parallèle de cette folle rumeur, Le Monde revient ce mercredi matin sur l’intérêt du Wydad Athletic de Casablanca, pensionnaire de première division marocaine et qui sera présent à la Coupe du monde des clubs. « Nous tenterons le coup. S’il veut participer à cette compétition, nos portes lui sont ouvertes », confiait jeudi dernier le président du club Hicham Aït Menna au journal Al-Eqtisadiah, relayé par le quotidien français.

Le dirigeant marocain espérerait faire venir la légende portugaise dans les jours à venir, alors que la FIFA autorise une fenêtre de mercato entre le 1er et 10 juin pour les participants au tournoi. D’autres sons de cloche évoquent des intérêts des Mexicains de Monterrey, d’autres des Brésiliens de Fluminense et de Flamengo, voire des Saoudiens d’Al-Hilal qui disposent de ressources financières hors normes.

En bref, le futur de CR7 s’inscrira partout, mais pas à la retraite et probablement pas non plus au Sporting.

