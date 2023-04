Ça, c’est dit.

Demi-finalistes du dernier Mondial, les Marocains se sont offert un nouveau succès de prestige samedi soir face au Brésil. Il n’en fallait pas plus pour que Regragui voie désormais son Maroc comme le « favori » de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a affiché sa confiance en ses hommes avant de nuancer : « On connaît l’Afrique et c’est difficile. »

L’ancien de Toulouse ou Grenoble est ensuite revenu sur la victoire des siens, avec son franc-parler habituel : « Le Brésil, même s’il leur manque des joueurs, c’est une grande équipe et ils sont premiers au classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. On a battu le Brésil, en plein ramadan. C’est fou. » Et la confirmation que le Maroc a plutôt bien digéré sa Coupe du monde et parvient à enchaîner derrière comme l’avait souhaité Regragui avant cette rencontre.

