Regragui : « On veut montrer que notre parcours au Mondial n’était pas une surprise »

Trois mois plus tard.

Après l’honorable et historique quatrième place obtenue à la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier, les Lions de l’Atlas reprennent du service. Les hommes de Walid Regragui accueillent le Brésil à la maison ce samedi soir – coup d’envoi 23 heures – pour un match amical devant 65 000 spectateurs. Et même si le sélectionneur du Maroc a changé quelques visages par rapport à son aventure héroïque au dernier Mondial, il reste toujours aussi ambitieux.

« Le Brésil, c’est le pays du football. Malgré leur élimination à la dernière Coupe du monde, ça reste toujours la meilleure équipe du monde. On va donc venir avec humilité, mais en voulant créer la surprise. Gagner ce match après la Coupe du monde serait beau. Nous jouerons à domicile dans un stade qui nous sera totalement acquis. Nous voulons voir les Marocains, ensemble, faire du bruit, et montrer que notre parcours au Mondial n’était pas une surprise », a-t-il lancé, déterminé, devant les journalistes. « On peut prendre beaucoup plus de risques, parce qu’à la Coupe du monde, chaque erreur se paye. Demain, on peut se permettre une erreur, on pourra en apprendre », a ajouté Regragui qui a convoqué sept nouveaux joueurs pour cette trêve.

Y a plus qu’à.