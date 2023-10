Le maillot arc-en-ciel, c’est fini

La LFP revoit ses plans.

Soucieuse de poursuivre la lutte contre l’homophobie dans le football, la Ligue devrait toutefois affiner sa stratégie cette saison. Selon RMC Sport, le maillot au flocage arc-en-ciel devrait disparaître. Porté tous les ans à l’occasion de la campagne « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot », il pose problème à de plus en plus de joueurs, comme nous le soulignaient les associations le mois dernier.

Ces dernières, avec la LFP, réfléchissent donc à faire évoluer le projet vers une tunique spéciale, alors que les précédentes étaient aussi vendues aux enchères aux profits des associations Foot Ensemble, PanamBoys & Girls United et SOS Homophobie.

Un pas en arrière, deux en avant ?

