Le Lechia Gdańsk marque du milieu de terrain... pour du beurre

Ce samedi, le Lechia Gdańsk s’est imposé par la plus petite des marges face au second d’Ekstraklasa, le Legia Varsovie (1-0). Un succès sans importance, hélas, pour les Blanc et Vert (17es sur 18), déjà assurés d’être relégués avant même le coup d’envoi, à cause de leurs sept points de retard sur le Wisła Płock, première formation au-dessus de la ligne de flottaison. Il faut dire qu’avant ce succès de prestige, « les Bétonneurs » avaient enchaîné six défaites en sept matchs. Dans ce match dominé par les Légionnaires, ils sont pourtant parvenus à faire vibrer une dernière fois leurs supporters grâce à un pion de plus de 50 mètres, signé du briscard Maciej Gajos (32 ans). Sur son caramel en cloche, le capitaine a tout fait, en forçant la perte de balle adverse avant de lober le jeune portier et grand espoir, Kacper Tobiasz, depuis sa propre moitié de terrain. Le timing du but (98e minute) rajoute même du sel à l’ensemble.

W odległości przebił Imaza 😁 Niesamowite bramki w sobotę! 😍#LGDLEG 1:0 pic.twitter.com/4Mnk0hjgak — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 20, 2023

Inspecteur Gajet des travaux finis.

