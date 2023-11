Le KRC Genk officialise le lancement de son propre Monopoly

Une idée cadeau pour votre cousin éloigné belge.

Le KRC Genk, grand club de Belgique, a officiellement lancé sa propre version du Monopoly (annoncée en février) ce mercredi. Dans cette déclinaison, le concept est le même, sauf que les joueurs devront acheter non pas des rues ou des avenues parisiennes, mais des joueurs iconiques formés ou passés par le club.

KRC Genk verzamelt clubiconen in eigen Monopoly versie. 💙https://t.co/xICBVoEu0h — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 15, 2023

Ce sont quelques 5185 supporters belges qui ont pu voter, parmi une liste de 60 joueurs, pour les 22 visages qu’ils voulaient voir apparaître dans ce Monopoly exclusif. Outre les icônes Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, formées à Genk, il est possible d’acheter les ex-internationaux belges Branko Strupar et Wesley Sonck ou encore l’actuel joueur du Stade de Reims Junya Ito. Le jeu est déjà un succès puisque le club annonce avoir vendu 60% des exemplaires prévus, avant même leur mise en vente.

Ne jouez pas avec un Saoudien : il serait capable de tout acheter.

