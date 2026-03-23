Le kiné de l’AJA est élu maire d’Auxerre

Quand on vous dit qu’Auxerre est un village. Ce dimanche, Auxerre s’est imposé face à Brest (3-0), et dans la soirée comme beaucoup de Français, les Auxerrois ont pris connaissance de leur nouveau maire. Certains connaissent déjà sa tête, puisqu’il s’agit de Mathieu Debain, le kiné de l’AJA.

Municipales 2026 : à Auxerre, Mathieu Debain l'emporte au second tour devant Cambefort, Marault et Blaise ➡️ https://t.co/c1wxdtG30r pic.twitter.com/bMrzBDQPoN — ICI Auxerre (@ici_auxerre) March 23, 2026

Déjà arrivé en tête lors du premier tour des élections municipales, Mathieu Debain est élu avec 33,8 % des voix, devançant le candidat socialiste Mani Cambefort (27,7 %), le maire sortant Crescent Marault du parti Horizon (24 %), et Pascal Blaise, pas le philosophe du XVIIe siècle mais candidat RN (14,5 %). Le nouveau maire de la ville d’Auxerre se positionne sans étiquette politique et emmène dans ses bagages un certain Delvin Ndinga, iconique joueur icaunais placé 25e sur la liste « Demain les Auxerrois », qui obtient sa place au conseil municipal.

Le projet de l’Abbé-Deschamps en vue

Kinésithérapeute depuis 1999 au sein de l’AJA, Debain avait été interrogé lors du débat du premier tour, sur le futur projet de modernisation de l’Abbé-Deschamps. Un projet qui est lourdement freiné depuis des mois par le parti écolo d’Auxerre. L’agrandissement du deuxième plus petit stade de Ligue 1 pourrait donc voir le jour avec le nouveau maire, puisqu’il se dit « favorable » et qu’il « sait l’importance de l’AJA au niveau économique ».

La reconversion en politique ne réussit pas à tous.

Réduit à dix, Auxerre fait le show à l’Abbé-Deschamps