Le jeune Mahamadou Diawara explique pourquoi il a quitté le PSG pour l’OL

Depuis le début du mois d’octobre, Mahamadou Diawara (18 ans) enchaîne les apparitions en Ligue 1 sous le maillot de l’OL. Lancé par Fabio Grosso, confirmé par Pierre Sage dans le groupe lyonnais, le jeune milieu de terrain international U19 Français était encore jusqu’à cet été un espoir du… Paris Saint-Germain.

Pour OLTV, celui qui a signé libre cet été chez les Gones détaille son choix de ne pas poursuivre l’aventure dans la capitale et de privilégier le projet rhodanien : « Ce ne sont pas forcément des mots, mais par rapport au PSG, l’OL avait une idée claire de comment ils me voyaient évoluer et de la manière dont ils visualisaient mon profil et comment celui-ci pourrait aider l’OL. [À Paris] Le projet ne me convenait pas, et je n’avais pas forcément la volonté de rester. Je ne voulais pas m’accrocher à un rêve qui n’aboutirait pas. »

L’ASM, que l’OL affronte ce vendredi en ouverture de la seizième journée de Ligue 1, est prévenue : Diawara a faim de performances et de transformer ses rêves en réalités.

