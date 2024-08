On connaît enfin la programmation de la première journée de Ligue 1

Enfin, on y voit plus clair.

Maintenant que la question des droits TV est de moins en moins floue pour la Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi soir la programmation de la première journée du championnat de France, prévue pour le week-end du 18 août. Comme prévu c’est entre DAZN et beIN Sports qu’il faudra jongler pour suivre tout les matchs, pour des abonnements aux montant qui font encore parler.

C’est un duel entre Le Havre et le PSG qui ouvrira le bal le vendredi 16 août à 20h45, à suivre sur DAZN. Le lendemain, trois matchs sont au menu : Brest-OM (17h), Reims-Lille (19h) et Monaco-Saint-Etienne (21h). Le retour des Verts dans l’élite se fera donc sur DAZN là aussi, pour une affiche qui sent bon les classiques de la Ligue 1. Les matchs du dimanche commenceront avec Auxerre-Nice (15h) avant d’enchaîner sur trois rencontres en même temps : Toulouse-Nantes, Montpellier-Strasbourg et Angers-Lens à 17h. La grosse affiche du dimanche soir sera Rennes-OL à 20h45 pour terminer ce premier acte d’une série en 34 épisodes, à noter que seul le match Brest-OM sera à suivre sur les antennes de beIN.

Laissez-nous encore une semaine de JO avant qu’on se remette la tête dans notre feuilleton préféré.

Amicaux : Brest battu par Naples, Monaco se rassure face au Feyenoord