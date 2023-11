Le Havre au niveau des grands d’Europe

À croire que le bon début de saison du HAC fait recette.

Huitième de Ligue 1, Le Havre, fraîchement promu, fait le bonheur de ses supporters, mais pas que. Conscient de la cote de popularité des Normands, un Havrais de 37 piges s’était lancé dans la vente de maillots du HAC, victimes de leur succès et actuellement en rupture de stock en boutique. Seul petit problème, l’homme vendait des contrefaçons et s’est fait pincer ce mardi matin, comme l’indique France Bleu Normandie.

« Ces contrefaçons sont assez bien faites et peuvent faire illusion à première vue, mais le tissu et le flocage sont de moins bonne qualité », raconte au sujet des liquettes une source policière à France Bleu. Si 80 maillots ont été saisis par les forces de l’ordre, le suspect en aurait déjà vendu une vingtaine le week-end dernier. L’homme, qui a reconnu les faits, est d’ores et déjà convoqué devant la justice en février prochain. Confié à l’office central, ce dossier pourrait désormais faire l’objet d’une enquête sur la filière de maillots contrefaits.

Au moins un domaine où l’OL ne sera pas inquiété.