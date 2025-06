Le ministère des Affaires étrangères a réagi ce lundi à la condamnation de Christophe Gleizes à sept ans de prison ferme en Algérie. Dans son communiqué, le gouvernement « regrette vivement la lourde condamnation du journaliste sportif » et assure suivre de près la situation de ce dernier depuis son arrestation en mai 2024.

« L’ensemble des services demeurent mobilisés pour lui porter assistance et sont en contact régulier avec lui, ses proches et ses conseils », détaille le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères annonce également avoir déposé une demande de permis de visite à l’annonce de sa condamnation ce dimanche.

Libérez notre journaliste Christophe Gleizes, condamné à 7 ans de prison ferme par la justice algérienne ! ▶️ En savoir plus https://t.co/GaTT3rrGSz pic.twitter.com/vkfVBh4P4U — Society et Society+ (@SocietyOfficiel) June 29, 2025

Pour rappel, notre collègue Christophe Gleizes, journaliste français indépendant, collaborateur des magazines So Foot et Society, s’est rendu en Algérie en mai 2024 pour effectuer un reportage sur les heures de gloire, dans les années 1980, du club local, la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK). Il voulait à ce propos couvrir les commémorations de la mort du footballeur camerounais Albert Ebossé, décédé dix ans plus tôt. Il était également envoyé par So Foot pour interviewer l’entraîneur du Mouloudia Club d’Alger Patrice Beaumelle et faire un portrait du footballeur Salah Djebaïli.

Il retenu depuis plus d’un an en Algérie avec une interdiction de quitter le pays, et vient d’être condamné à sept années de réclusion criminelle avec mandat de dépôt pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national ». L’appel a été interjeté ce lundi 30 juin.

#FreeGleizes

Enfermé pour avoir fait son travail : notre journaliste Christophe Gleizes condamné à 7 années de prison ferme en Algérie