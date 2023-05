Le frère de Cristiano Ronaldo suspecté de fraude liée à des maillots

On ne choisit pas sa famille.

Hugo dos Santos Aveiro, frère aîné de Cristiano Ronaldo, est poursuivi par la justice pour suspicion de fraude, en lien avec la commercialisation de faux maillots CR7, rapporte le Corriere dello Sport. Hugo, qui gère le musée CR7 de Funchal, est accusé d’avoir escroqué la société turinoise Pegaso avec laquelle il avait un accord pour produire les maillots Juventus de Cristiano Ronaldo.

Selon le quotidien italien, 13 000 maillots de la Juventus, floqués du logo du musée CR7 et censés être collectors, sont concernés par ces accusations de falsification. La commande avait été passée à Pegaso via Mussara par Hugo dos Santos Aveiro. Les maillots en question étaient considérés comme trop proches de ceux produits par l’équipementier Adidas. Ils devaient donc être détruits, mais ont finalement été mis en vente. Les poursuites sont engagées depuis 2019, mais l’audience aura lieu le 20 juin pour établir ou non la fraude.

Encore le nom Juventus dans des affaires de justice…

