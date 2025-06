Le FC Mulhouse de retour en championnat national

À l’est, du nouveau (oui, elle était facile celle-là).

Trois ans après sa liquidation judiciaire, le FC Mulhouse revoit enfin la lumière. Après s’être imposés aux tirs au but (5-4) face à l’ES Villerupt-Thil en barrages de Régional 1, les Haut-Rhinois sont officiellement promus en National 3.

<iframe loading="lazy" title="🔴 En direct : Barrage N3 - La finale : ES Villerupt-Thil 🆚 FC Mulhouse" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/iW8mLOpJBVA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Au terme d’un match étouffant (0-0) au bout duquel le gardien mulhousien Marco Paulos a écarté deux tentatives lorraines pour s’ériger en héros, la centaine de supporters du FCM qui s’est déplacée jusqu’au stade Delaune a laissé éclater sa joie bien légitime sur le terrain. L’entraîneur Hakim Aibèche s’est quant à lui déclaré « heureux, tout simplement, heureux pour tout le monde », au micro d’Ici Alsace. « On avait un objectif, on l’a atteint. On est passé par la petite porte, mais on l’a ouverte grandement, a ensuite philosophé dans les colonnes de L’Alsace celui qui est aux commandes du club depuis sa relégation administrative. Aujourd’hui, on remet le FC Mulhouse en championnat de France ! »

Et avec la remontée de Nancy en N1, on a la preuve que le soleil est parfois capable de briller sur le quart nord-est de la France.

