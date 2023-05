Le domicile de Guedes fouillé par l’administration fiscale

Le foot ibérique et les impôts, c’est quelque chose.

Cette fois, c’est du côté du Portugal que la Justice se penche sur des fraudes fiscales survenues entre 2014 et 2022, notamment sur les transferts de Gonçalo Guedes du Benfica vers le PSG, puis vers Valence. Dans le cadre de cette enquête, un raid a ainsi été mené chez le joueur, revenu à Benfica. Les enquêteurs recherchent des preuves de détournement de fonds et de dissimulation des revenus dans les contrats.

L’ancien Parisien n’est pas le seul à être sous le feu des projecteurs. D’autres joueurs lisboètes ont été visés par ces perquisitions, Vlachodimos et Chiquinho. D’après AS, le Sporting Portugal et le FC Porto sont eux aussi pointés du doigt. Les trois clubs ont décidé de publier des déclarations dans lesquelles ils assurent communiquer avec la justice en fournissant tous les éléments demandés par les enquêteurs.

Guedes aurait appelé Neymar pour des conseils de protection de domicile.

