Le dirigeant d’un club colombien tué par balles après une défaite

Le genre de moment où ça va beaucoup, beaucoup trop loin.

Le Tigres FC, club de deuxième division colombienne, a fait savoir que son président avait été tué par balles, samedi soir à Bogota. Alors que son équipe venait de s’incliner face à l’Atletico FC (2-3), Edgar Paez, 63 ans, rentrait chez lui quand deux motards auraient surgi et l’auraient abattu à proximité du stade. Selon la presse locale, il était alors accompagné de sa fille.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023

« C’est avec une profonde tristesse et consternation que nous annonçons l’homicide du président de notre institution, le docteur Edgar Paez Cortés, a écrit le club dans un communiqué. La famille des Tigres et la communauté sportive sommes dévastées par cet événement. Son engagement envers l’équipe et son dévouement au développement du sport dans notre région ont laissé une marque indélébile chez tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. » Le club informe également qu’une enquête a été ouverte par les autorités.

Pronostic Chili Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026