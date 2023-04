Le coup de gueule de Demba Ba sur la mise à l’écart de Jaouen Hadjam

Forcément, ça fait parler.

Demba Ba ne goûte que très peu les justifications d’Antoine Kombouaré au sujet de la mise à l’écart de Jaouen Hadjam pour le match face au Stade de Reims, qui a refusé de rompre son jeûne du ramadan. Le FC Nantes s’étant incliné face aux Rémois (0-3), le joueur de 20 ans n’a pas pris part à la rencontre. Le coach nantais a expliqué qu’il ne souhaitait pas « jouer avec la santé des joueurs », et a indiqué ne pas vouloir inclure un joueur effectuant son jeûne un jour de match dans le groupe.

Sur les réseaux sociaux, Demba Ba ne s’est pas retenu de donner son avis sur la décision de Kombouaré avec une série de tweets : « Encore penser que le jeûne du mois de ramadan est comportemental me sidère, affirme le Sénégalais. Pour ceux qui se posent encore la question, on parle bien du côté identitaire d’une personne. Une simple question, est-ce une bonne chose de demander à quelqu’un de mettre de côté ce qui fait son identité ? […] À l’image d’un (Jürgen) Klopp, un management adapté serait selon moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils puissent performer. […] Mais invoquer les raisons de santé n’est qu’une couverture, encore une fois avec tout le respect, car c’est nier les centaines de jeûneurs performant toutes les années à la même période. […] Et pour finir, je dirais que la force physique n’a pas sa place à la table de la force de la croyance… Quelle qu’elle soit. »

Ramadan : la Ligue 1 en rupture ?