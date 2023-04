Le coach des Corinthians s’en va une semaine après son arrivée 

Un petit tour et puis s’en va.

Contesté avant même son arrivée par les supporters des Corinthians en raison d’une affaire de viol remontant à plus de trente ans, l’entraîneur Alexi Stiva, dit Cuca, n’a tenu qu’une semaine sur le banc du club brésilien qui a annoncé son limogeage ce jeudi. « Cuca a quitté son poste à la demande de sa famille, pour résoudre des questions personnelles. Nous lui souhaitons du succès dans la suite de sa carrière », peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel du club de São Paulo.

Le Brésilien de 59 ans avait été nommé après le limogeage de Fernando Lazaro le 20 avril dernier. En deux matchs, Cuca aura subi une défaite 3-1 face à Goias, puis une qualification aux tirs au but pour les huitièmes de finale de la Coupe du Brésil face à Remo (2-0, 5-4 TAB). L’annonce de son arrivée avait suscité de vives réactions chez les supporters des Corinthians. Et pour cause, en 1989, lorsqu’il était attaquant du Gremio, Cuca et deux de ses coéquipiers ont été condamnés par contumace à 15 mois de prison en Suisse pour « attentat à la pudeur avec usage de violence » contre une adolescente de 13 ans.

