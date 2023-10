Le chauffeur d’un bus de supporters lyonnais témoigne

Des paroles que l’on n’aime pas entendre.

Auprès du Progrès, l’un des chauffeurs de bus de supporters lyonnnais s’est exprimé sur ce qu’il a vécu ce dimanche soir, aux abords du stade Vélodrome. Des propos inquiétants, alors que l’enquête n’est certainement pas terminée. Autorisés à se rendre à Marseille pour la deuxième fois consécutive, après en avoir été interdits depuis 2015, les supporters lyonnais, qui se sont fait remarquer à leur triste façon plus tard dans la soirée, ont reçu un comité d’accueil à la hauteur de celui réservé à leurs joueurs : en se faisant caillasser leurs bus. Des actes dont les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques, mais qui resteront certainement gravés dans la mémoire de Faycal, le chauffeur de bus : « C’est par radio qu’on a appris que le bus des joueurs avait été caillassé. Les services de police nous ont sommés d’arrêter le bus. On a attendu un peu moins d’une heure, et quand on a enfin repris le chemin du stade, ça a été le début de caillassage du premier des quatre bus partis de la région Rhône-Alpes. »

Pourtant escortés par « une armada de CRS et de gendarmes », les véhicules ont donc subi de plein fouet la haine des supporters phocéens, que le chauffeur décrit comme « des gens cagoulés et portant des écharpes de l’OM et des South Winners ». Des accusations qui seront certainement entendues par les pouvoirs publics, alors que les événements auraient pu tourner au drame. « Ma vitre, côté conducteur a volé en éclats, témoigne Faycal. On a pu se diriger dans les parkings souterrains réservés aux supporters. Là, on ne craignait plus rien. Les supporters sont montés en tribune. Des membres de la Ligue professionnelle de football sont venus prendre des photos, et à 22 heures, j’attendais toujours de savoir quand j’allais bien pouvoir ramener « mes » supporters à bon port ».

Dans le Vieux-Port en tout cas, il ne fallait pas faire de vieux os.

