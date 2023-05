Le Celtic champion d’Écosse pour la 53e fois de son histoire

Ce n’était plus qu’une question de temps.

Avec quinze points d’avance sur les Rangers, éternel rival et premier poursuivant, à quatre journées de la fin, le Celtic FC n’avait plus qu’à patienter pour remporter un nouveau titre de champion d’Écosse. Après un succès compliqué à l’extérieur sur la pelouse du Heart of Midlothian (0-2) dimanche dernier, l’écurie verte de Glasgow ajoute un onzième sacre à son palmarès sur les douze dernières années. Quel est l’objectif des hommes d’Ange Postecoglou, l’entraîneur australien du CFC depuis 2021, dans cette fin de saison ? Battre le record de 106 points en une saison, le leur. Et à long terme ? Refaire définitivement leur retard sur les 55 titres des Rangers.

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆 👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9 — Celtic Football Club (@CelticFC) May 7, 2023

« Je suis tout simplement très fier de ce groupe. Ils ont réussi à maintenir un niveau d’exigence absolument incroyable tout au long de la saison. Ils sont impitoyables dans leur approche. Après avoir déjà gagné l’an dernier, on se demande toujours comme entraîneur, est-ce qu’ils auront le même appétit ? Mais dès le premier jour, ils n’ont rien lâché », a félicité Postecoglou à la fin de la partie, qui a déjà tourné son regard sur la finale de la Coupe d’Écosse en juin prochain.

La suprématie verte ne fait peut-être que commencer.

Le Celtic s'offre les Rangers pour la quatrième fois de la saison