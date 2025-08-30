C1 : L'OM commence par le Real, Paris reçoit l'Atalanta et Monaco va à Bruges

Ça y’est, le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions est tombé !

Après le tirage au sort effectué ce jeudi qui a réservé des fortunes diverses aux clubs de l’Hexagone, l’UEFA a publié l’ordre des matchs que disputeront le PSG, l’AS Monaco et l’OM lors des semaines à venir. Les hommes de Roberto De Zerbi démarreront leur périple européen par un déplacement caliente au Bernabéu face au Real, Monaco ira à Bruges et Paris recevra l’Atalanta au Parc des Princes. À noter que comme la saison dernière, tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se dérouleront le mercredi 28 janvier 2026 à 21h. Un bon gros multiplex de zinzin en perspective.

Le calendrier du PSG :

J1 : 17/09 – Réception de l’Atalanta

17/09 – Réception de l’Atalanta J2 : 01/10 – Déplacement à Barcelone

01/10 – J3 : 21/10 – Déplacement à Leverkusen

21/10 – Déplacement à Leverkusen J4 : 04/11 – Réception du Bayern

04/11 – J5 : 26/11 – Réception de Tottenham

26/11 – Réception de Tottenham J6 : 10/12 – Déplacement à Bilbao

10/12 – Déplacement à Bilbao J7 : 20/01 – Déplacement au Sporting Portugal

20/01 – Déplacement au Sporting Portugal J8 : 28/01 – Réception de Newcastle

Le calendrier de l’OM :

J1 : 16/09 – Déplacement au Real

16/09 – J2 : 30/09 – Réception de l’Ajax

30/09 – Réception de l’Ajax J3 : 22/10 – Déplacement au Sporting Portugal

22/10 – Déplacement au Sporting Portugal J4 : 05/11 – Réception de l’Atalanta

05/11 – Réception de l’Atalanta J5 : 25/11 – Réception de Newcastle

25/11 – Réception de Newcastle J6 : 09/12 – Déplacement à l’Union Saint-Gilloise

09/12 – Déplacement à l’Union Saint-Gilloise J7 : 21/01 – Réception de Liverpool

21/01 – J8 : 28/01 – Déplacement au Club Bruges

Le calendrier de l’ASM :

J1 : 18/09 – Déplacement au Club Bruges

18/09 – Déplacement au Club Bruges J2 : 01/10 – Réception de Manchester City

01/10 – J3 : 22/10 – Réception de Tottenham

22/10 – Réception de Tottenham J4 : 04/11 – Déplacement à Bodø/Glimt

04/11 – Déplacement à Bodø/Glimt J5 : 26/11 – Déplacement à Paphos

26/11 – Déplacement à Paphos J6 : 09/12 – Réception de Galatasaray

09/12 – Réception de Galatasaray J7 : 20/01 – Déplacement au Real

20/01 – J8 : 28/01 – Réception de la Juventus

Et c’est parti pour le show !

