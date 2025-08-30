S’abonner au mag
C1 : L'OM commence par le Real, Paris reçoit l'Atalanta et Monaco va à Bruges

Ça y’est, le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions est tombé !

Après le tirage au sort effectué ce jeudi qui a réservé des fortunes diverses aux clubs de l’Hexagone, l’UEFA a publié l’ordre des matchs que disputeront le PSG, l’AS Monaco et l’OM lors des semaines à venir. Les hommes de Roberto De Zerbi démarreront leur périple européen par un déplacement caliente au Bernabéu face au Real, Monaco ira à Bruges et Paris recevra l’Atalanta au Parc des Princes. À noter que comme la saison dernière, tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se dérouleront le mercredi 28 janvier 2026 à 21h. Un bon gros multiplex de zinzin en perspective.

 Le calendrier du PSG :

  • J1 : 17/09 – Réception de l’Atalanta
  • J2 : 01/10 – Déplacement à Barcelone
  • J3 : 21/10 – Déplacement à Leverkusen
  • J4 : 04/11 – Réception du Bayern
  • J5 : 26/11 – Réception de Tottenham
  • J6 : 10/12 – Déplacement à Bilbao
  • J7 : 20/01 – Déplacement au Sporting Portugal
  • J8 : 28/01 – Réception de Newcastle

Le calendrier de l’OM :

  • J1 : 16/09 – Déplacement au Real
  • J2 : 30/09 – Réception de l’Ajax
  • J3 : 22/10 – Déplacement au Sporting Portugal
  • J4 : 05/11 – Réception de l’Atalanta
  • J5 : 25/11 – Réception de Newcastle
  • J6 : 09/12 – Déplacement à l’Union Saint-Gilloise
  • J7 : 21/01 – Réception de Liverpool
  • J8 : 28/01 – Déplacement au Club Bruges

Le calendrier de l’ASM :

  • J1 : 18/09 – Déplacement au Club Bruges
  • J2 : 01/10 – Réception de Manchester City
  • J3 : 22/10 – Réception de Tottenham
  • J4 : 04/11 – Déplacement à Bodø/Glimt
  • J5 : 26/11 – Déplacement à Paphos
  • J6 : 09/12 – Réception de Galatasaray
  • J7 : 20/01 – Déplacement au Real
  • J8 : 28/01 – Réception de la Juventus

Et c’est parti pour le show !

Ligue des champions : attention aux yeux et aux espoirs déchus

