C1 : L'OM commence par le Real, Paris reçoit l'Atalanta et Monaco va à Bruges
Ça y’est, le calendrier de la phase de ligue de la Ligue des champions est tombé !
Après le tirage au sort effectué ce jeudi qui a réservé des fortunes diverses aux clubs de l’Hexagone, l’UEFA a publié l’ordre des matchs que disputeront le PSG, l’AS Monaco et l’OM lors des semaines à venir. Les hommes de Roberto De Zerbi démarreront leur périple européen par un déplacement caliente au Bernabéu face au Real, Monaco ira à Bruges et Paris recevra l’Atalanta au Parc des Princes. À noter que comme la saison dernière, tous les matchs de la huitième et dernière journée de la phase de ligue se dérouleront le mercredi 28 janvier 2026 à 21h. Un bon gros multiplex de zinzin en perspective.
Le calendrier du PSG :
- J1 : 17/09 – Réception de l’Atalanta
- J2 : 01/10 – Déplacement à Barcelone
- J3 : 21/10 – Déplacement à Leverkusen
- J4 : 04/11 – Réception du Bayern
- J5 : 26/11 – Réception de Tottenham
- J6 : 10/12 – Déplacement à Bilbao
- J7 : 20/01 – Déplacement au Sporting Portugal
- J8 : 28/01 – Réception de Newcastle
Le calendrier de l’OM :
- J1 : 16/09 – Déplacement au Real
- J2 : 30/09 – Réception de l’Ajax
- J3 : 22/10 – Déplacement au Sporting Portugal
- J4 : 05/11 – Réception de l’Atalanta
- J5 : 25/11 – Réception de Newcastle
- J6 : 09/12 – Déplacement à l’Union Saint-Gilloise
- J7 : 21/01 – Réception de Liverpool
- J8 : 28/01 – Déplacement au Club Bruges
Le calendrier de l’ASM :
- J1 : 18/09 – Déplacement au Club Bruges
- J2 : 01/10 – Réception de Manchester City
- J3 : 22/10 – Réception de Tottenham
- J4 : 04/11 – Déplacement à Bodø/Glimt
- J5 : 26/11 – Déplacement à Paphos
- J6 : 09/12 – Réception de Galatasaray
- J7 : 20/01 – Déplacement au Real
- J8 : 28/01 – Réception de la Juventus
AC