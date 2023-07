Le Brésil écrase le Panama et attend la France

Brésil 4-0 Panama

Buts de : Ary (19e, 39e et 70e), Zaneratto (48e) pour la Seleção

Tout feu, tout larmes.

Grâce à sa Princesse Ary, le Brésil rend une très belle copie pour sa première dans cette Coupe du monde. La Seleção s’offre une large victoire 4-0 face à une équipe du Panama trop faible pour répondre à son rythme. Après de multiples alertes brésiliennes venues de Zaneratto (1e, 8e) et Debinha (10e, 18e), le Panama finit par céder lorsque la numéro 9 envoie une galette pour Ary, seule au second poteau, qui convertit de la tête (1-0, 19e). L’attaquante de 23 ans marque son premier but en Coupe du monde et s’effondre en pleurs. Elle va même doubler la mise juste avant la pause, sur une action copiée-collée, le Panama n’ayant toujours pas compris comment défendre au second poteau. Butant d’abord sur la gardienne panaméenne après une tête, elle reprend cette fois-ci du pied (2-0, 39e). Dans ses cages Yenith Bailey a les larmes qui montent.

Tout juste revenues des vestiaires, les Brésiliennes remettent le couvert et viennent planter le troisième par l’intermédiaire de Bia Zaneratto, qui conclut une très belle action collective (3-0, 48e). Petit évènement à la 58e minute puisque Baltrip-Reyes signe le premier tir cadré panaméen de la rencontre. Les entrantes brésiliennes viennent elles poursuivre la fête, puisque Geyse, remplaçante de Debinha, va parfaitement servir Ary Borges, encore oubliée dans le dos de la défense. La star du soir rabat d’une tête rageuse entre les jambes de Bailey (4-0, 70e). Pour finir en beauté, le Brésil nous régale : au menu un sombrero, une talonnade, un double-contact…

Une pensée pour les Bleues, futures adversaires de cette Seleção de mortes de faim.

Brésil (4-4-2) : Lele – Antonia (Bruninha, 59e), Costa, Souza, Tamires – Ary (Marta, 75e), Kerolin, Luana (Duda Sampaio, 75e), Adriana – Zaneratto (Gabi Nunes, 59e), Debinha (Geyse, 59e). Sélectionneuse : Pia Sundhage.

Panama (5-4-1) : Bailey – Castillo, Vargas (Montenegro, 83e), Pinzon, Baltrip-Reyes, Jaen (Natis, 46e) – Mills (Cedeño, 54e), Quintero (Salazar, 65e), Gonzalez, Cox (Cedeño, 79e) – Riley (Tanner, 54e). Sélectionneur : Ignacio Quintana.

