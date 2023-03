Le Betis et le Real Madrid restent muets à Villamarín

Betis 0-0 Real Madrid

À Benito Villamarín ce dimanche soir, le Betis et le Real Madrid ont laissé les buts vides (0-0). Les Merengues prennent désormais neuf points de retard sur le leader FC Barcelone, quand les Verdiblancos, cinquièmes, reviennent à trois unités de la quatrième et dernière place qualificative en C1.

Dominateurs dans le jeu, à défaut d’inquiéter Claudio Bravo, les Madrilènes ont mis le pied sur le ballon dès l’entame. Ce sont pourtant les hôtes qui se procurent la première situation, sur une lourde frappe d’Ayoze Pérez à l’entrée de la surface, écartée du bras droit par Thibaut Courtois (10e). En face, Karim Benzema pensera ouvrir le score d’un coup franc enroulé, finalement refusé pour une main d’Antonio Rüdiger venue détourner le ballon (13e).

Sans lever le pied au retour des vestiaires, les Blancs se procurent une nouvelle occasion, amorcée par Vinícius Júnior, en retrait pour Benzema, dont la reprise est bien stoppée par Claudio Bravo (49e). Action identique du côté betico, cette fois avec Juan Miranda dans le rôle du passeur, et Borja Iglesias dans celui de l’attaquant malchanceux devant Courtois (53e). Le rythme baissant, la dernière banderille sera à mettre au profit de Vinícius Júnior, parti en profondeur et auteur d’une volée encore claquée par Bravo (80e). On remballe.

Betis (4-2-3-1) : Bravo – Miranda (Abner, 87e), Luiz Felipe, Pezzella, Sabaly – Carvalho, Guido Rodríguez – Ayoze Pérez (Luiz Henrique, 71e), Rodri, Ruibal (Joaquín, 87e) – Iglesias (Willian José, 71e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois – Lucas Vázquez (Carvajal, 59e), Militão, Rüdiger, Camavinga (Nacho, 63e) – Valverde, Tchouaméni (Ceballos, 64e), Kroos (Álvaro Rodríguez , 87e) – Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

