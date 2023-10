Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’est lundi et c’est l’heure de la sélection des meilleurs buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ LAVILLETERTRE FC vs JOUY FC (Amical)

Relance dans l’axe de la défense et punition immédiate. Le numéro 6 de Jouy n’hésite pas une seconde et envoie une praline des 30 mètres en pleine lucarne. Parfaitement brossé, le tir fait mouche, et Jouy s’impose 2-1 à l’extérieur.

2/ COUTICHES AS vs LAMBRES ES (Coupe Escaut Douaisis)

Un coup-franc lointain qui finit dans la surface, une défense passive et l’attaquant de Lambre ne se fait pas prier pour terminer le travail. Finition parfaite en reprise de volée, le pied est parfaitement ouvert pour que le gardien ne puisse rien faire, un véritable geste de buteur.

3/ POISSY ST G CHI AS vs ORANGE ISSY (Entreprise Criterium R1 Elite)

Voilà un but que le Barça de Pep Guardiola n’aurait pas renié. Toute proportion gardée, superbe action collective de l’équipe de foot à 7 corpo d’Orange Issy, qui développe un joli football pour arriver jusqu’au but. Un double une-deux pour créer le décalage, puis un petit centre en retrait parfaitement dosé pour que l’attaquant n’ait qu’à pousser la balle au fond des filets, c’est fluide et ça fait but.

4/ BASSENS CMO vs MONTPON MENESPLET (Coupe de France)

But Dou Brazil ! Longue ouverture du numéro 11 de Bassens pour son ailier qui se joue de son défenseur d’un joli numéro d’équilibriste. Grand pont en extension, puis sombrero sur le gardien avant de pousser la balle dans les filets, c’est magnifique et c’est aussi la magie de la coupe de France.

5/ FCVL VILLENEUVE vs MARMANDE FC (U16 Régional 1)

Nouvelle relance dans l’axe et nouveau golazo qui en découle d’un numéro 6. Face à Villeneuve, le jeune U16 de Marmande profite d’un corner dégagé plein axe, et d’une défense qui ne monte pas sur lui, pour armer une sacoche qui finit pleine lucarne. Impossible à arrêter pour le gardien, qui avait, en plus, une forêt de joueurs devant lui.

6/ SUSSARGUES FC vs CANO-TOUL FC (Coupe de France féminine)

Une récupération haute et vers le but, une gardienne un peu trop avancée, une grande frappe à la trajectoire parfaite et ça fait but pour Sussargues. Large victoire 7-0 avec cette sublime réalisation comme cerise sur le gâteau. Bravo Madame !