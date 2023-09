Le beau-frère du supporter de l’OM victime d’un infarctus à Nantes témoigne

On entre de plus en plus dans le glauque.

Le Nantes-Marseille (1-1) de ce vendredi soir a été terni par un sombre évènement : une famille de supporters de l’OM originaire de Donges (à une cinquantaine de kilomètres de la cité des ducs de Bretagne) et présente en tribune nantaise (dont un enfant de six ans) a été victime d’insultes, de crachats et de lancers de gobelets de bière, de la part de supporters locaux. Une violence qui a même provoqué deux arrêts cardiaques du père (âgé de 39 ans), réanimé à chaque fois par les secouristes. Ce lundi dans les colonnes de L’Équipe, le beau-frère de la victime témoigne.

« C’est une affiche que l’on va voir tous les ans parce qu’on habite à côté et qu’on est supporters de l’OM, commence Gaëtan De Oliveira, présent en tribune Océane avec ses deux sœurs, son beau-frère, son neveu et son cousin. Dès notre arrivée, on s’est fait la remarque : l’ambiance était bizarre, pesante, pas comme d’habitude. Comme c’était la première fois que mon neveu allait au stade […], à aucun moment, on a été vindicatifs ou provocateurs. Mon neveu avait le maillot d’entraînement de l’OM et un drapeau du FC Nantes à la main […]. L’OM ouvre le score rapidement, on manifeste notre joie en se levant et là, ça a été un déferlement de haine. Des animaux, des abrutis, je ne sais pas comment il faut les appeler… Ils se sont précipités le long du grillage qui nous séparait de la tribune Loire pour nous cracher dessus, nous insulter, nous jeter des litres de bière. J’ai eu la peur de ma vie. Que se serait-il passé s’il n’y avait pas eu de barrière ? »

La suite du récit est glaçante. « Mon beau-frère a pris peur, il a cherché à protéger mon neveu. On s’est fait insulter du but de l’OM jusqu’à son malaise… Ce qu’il faut dénoncer, c’est qu’à aucun moment la sécurité n’est venue nous aider. Il y avait pourtant trois stadiers en bas, côté Loire, entre le terrain et le premier rang… On leur a dit dès que ça a commencé qu’on était en danger, on a crié au secours, mais personne n’a bougé. C’est anormal ! […] Heureusement qu’il y avait un pompier volontaire, Thomas, parmi les gens proches de nous, quand mon beau-frère s’est effondré. C’est lui qui a déclenché le massage avant l’arrivée des secours. […] J’ai dit à un stadier : “Monsieur, vous êtes une honte. Pourquoi n’êtes-vous pas intervenu ?” Il m’a répondu que ce n’était pas sa tribune… […] Ils avaient d’autres chats à fouetter, interdire trois fumigènes et deux lampions… »

Le directeur sécurité-sûreté de la Beaujoire, David Amaré, mène actuellement une guerre contre la Brigade Loire, principal groupe de supporters nantais (qui n’a a priori rien à voir avec l’agression). La société qui fournissait jusqu’ici les stadiers de la Beaujoire (Events Safety) s’est même retirée cette semaine, à cause de la tension qui règne actuellement, pour laisser place à une autre entreprise. Après l’incident de vendredi, le FC Nantes a porté plainte et la commission de discipline de la LFP s’est saisie du dossier.

L’affaire Kenzo n’a malheureusement pas servi de leçon.

