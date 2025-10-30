S’abonner au mag
  • Coupe d’Allemagne
  • 16es
  • Cologne-Bayern (1-4)

Le record de costaud du Bayern Munich

KM
Le record de costaud du Bayern Munich

Le PSG est plus que prévenu.

Tombeur de Cologne ce mercredi soir en Coupe d’Allemagne (1-4), le Bayern Munich s’est offert, en plus de la qualification, un nouveau record. L’armada bavaroise compte désormais quatorze victoires d’affilée lors de ses quatorze dernières sorties : une première dans les cinq grands championnats.

Le Bayern meilleur que ces cadors européens

Avec ce nouvel exploit, le Bayern fait tomber le record de l’AC Milan de Paulo Maldini et de Marco van Basten. Lors du début de la saison 1992-1993, les Rossoneri s’étaient arrêtés à 13 succès de rang en autant de matchs. Derrière eux, le Real Madrid (1962-1963), Tottenham (1960-1961) et Dortmund (2015-2016) complètent le podium, avec onze victoires consécutives.

Pendant que Manchester United et ses trois victoires consécutives sont à deux matchs d’offrir un dégradé à Frank Illett…

Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!