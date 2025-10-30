Le record de costaud du Bayern Munich

Le PSG est plus que prévenu.

Tombeur de Cologne ce mercredi soir en Coupe d’Allemagne (1-4), le Bayern Munich s’est offert, en plus de la qualification, un nouveau record. L’armada bavaroise compte désormais quatorze victoires d’affilée lors de ses quatorze dernières sorties : une première dans les cinq grands championnats.

Le Bayern meilleur que ces cadors européens

Avec ce nouvel exploit, le Bayern fait tomber le record de l’AC Milan de Paulo Maldini et de Marco van Basten. Lors du début de la saison 1992-1993, les Rossoneri s’étaient arrêtés à 13 succès de rang en autant de matchs. Derrière eux, le Real Madrid (1962-1963), Tottenham (1960-1961) et Dortmund (2015-2016) complètent le podium, avec onze victoires consécutives.

𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪𝗪: 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗧𝗢 𝗔 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗘𝗩𝗘𝗥 🤯👏 With their fourteenth (!) win in a row, Bayern are now the record holders for the best start to a season by a top-five league side ever, surpassing Milan's record of 13

Pendant que Manchester United et ses trois victoires consécutives sont à deux matchs d’offrir un dégradé à Frank Illett…

Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG