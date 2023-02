Le Barça cité dans une affaire de corruption arbitrale

Bartomeu le fossoyeur a encore frappé.

Alors qu’il se dirige vers le titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone pourrait connaître quelques secousses en coulisse dans les prochains jours. D’après plusieurs médias espagnols (notamment AS et La Cadena Ser), une enquête visant le club catalan a été ouverte par la justice espagnole. Le Barça aurait ainsi versé près de 1,4 million d’euros à la société DASNIL 95 entre 2016 et 2018. Or cette entreprise appartient à José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres au moment des faits.

S’il reconnaît avoir sollicité les services d’Enríquez en tant que « consultant technique externe » sur des « rapports liés à l’arbitrage », le club explique que c’est une pratique « courante ». L’ex-arbitre n’a pu fournir aucun document prouvant les prestations réalisées pour le club au fisc espagnol. Même s’il se défend d’avoir favorisé les Blaugranas quand il était responsable de la désignation des arbitres, le doute plane sur ces mystérieuses prestations de conseil versées par le club. Les dirigeants barcelonais refusent pour l’instant de communiquer sur le sujet.

Quel levier activer cette fois ?