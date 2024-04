Waldemar Kita s’est payé une belle frayeur en jet

Plus de peur que de mal

Présent pour le match à huis clos entre Nantes et l’Olympique lyonnais, le président des Canaris, Waldermar Kita, a vécu un avant-match plutôt particulier. D’après les informations de Ouest-France, son jet privé a déclaré une urgence 7 700, code utilisé pour signaler une détresse, et envisageait de se poser en urgence.

Le jet-privé @VALLJET des possibles Kita père et/ou fils a déclaré une urgence aéro(7700) avec tour au-dessus de l'aérodrome d'Ancenis, passage bas et remise de gaz sur l'aéroport de Nantes avant de se poser quelques minutes plus tard à Nantes. Motif : non connu à l'instant T. pic.twitter.com/jk17WfX4C3 — Maxime Huguet (@stormaxou) April 7, 2024

L’information a été partagée et confirmée par le site de renseignements du trafic aérien, Flight-Radar. Après le match, un second avion de la compagnie Vall Jet était présent à l’aérodrome d’Ancenis afin de ramener le président Kita sur Paris. D’après un correspondant du journal local sur X, la compagnie aérienne « a fait l’objet de deux enquêtes par le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) pour incidents graves ».

Une frayeur en avion pour un match à huis clos…

