Laurent Blanc revient sur l’affaire des quotas

Il pensait avoir laissé ça derrière lui.

Douze ans après l’affaire des quotas, une réunion durant laquelle s’était discutée le projet d’établir des quotas de binationaux au sein de la formation française, Laurent Blanc, sélectionneur de l’équipe de France A de l’époque, se retrouve de nouveau interrogé sur le sujet. Convoqué à l’Assemblée nationale ce mercredi, le Président tient à être « clair » sur le sujet. « Ce qui me désole, c’est qu’on en reparle que douze ans après. Il y a eu cette réunion, des amalgames qui ont été faits et on n’en a pas reparlé. Pendant douze ans, il ne s’est pas passé grand-chose. Ce n’était pas dans mes attributions d’être dans les réunions de la DTN. On m’avait invité car je pense que des gens avaient de mauvaises intentions. Je pensais qu’on allait parler football et développement des jeunes », explique-t-il, encore incrédule.

Enregistré grâce à un dictaphone dissimulé sous un livre, Laurent Blanc avait tenu des propos favorables à des quotas discriminatoires. « C’était une enquête que la DTN avait faite. Avait-elle été missionnée pour le faire ? Je n’en sais rien. […] Sans vous, l’autorité que vous représentez, on n’y arrivera pas. On est en train de se renvoyer la responsabilité. Permettez-moi de penser qu’en termes d’efficacité, l’autorité publique a le droit et le devoir de vérifier le fonctionnement d’une Fédération. Vous avez des pouvoirs que les gens de terrain n’ont pas. C’est la première fois en douze ans que je suis convoqué pour parler devant une commission », a-t-il regretté devant l’Assemblée nationale.

Encore un peu et il se lâche à propos de John Textor.

