Julián Álvarez pas remis de son tir au but annulé contre le Real Madrid

Quelle indignité. Comment osez-vous ?

Julián Álvarez n’a pas digéré son tir au but annulé en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. L’attaquant de l’Atlético de Madrid dit ne pas savoir s’il a vraiment touché deux fois la balle sur son tir au but, finalement annulé et prélude de la qualification du Real (2-4 aux tirs aux buts). Dans une interview pour As, l’Argentin avoue qu’il a regardé « un million de fois » son tir. « On a tous le même doute. La vérité, c’est que sur le moment, je me suis dit « Oups, j’ai glissé, mais c’est un but, ouf. » J’ai célébré mon but et c’est tout. »

Sans blâmer sa paire d’Adidas F50, le buteur continue : « Je n’ai pas non plus vu que les adversaires l’avaient remarqué ou avaient commencé à s’en plaindre. Oui, avec le temps, mais je ne pouvais pas aller dire quelque chose à l’arbitre si je ne savais pas s’il s’agissait de deux touches ou non. Ce n’était pas clair pour moi et je me suis dit : « S’ils regardent l’image sur la VAR, ils vont déterminer ce qu’ils voient. » Au final, je ne savais pas que c’était si peu clair, qu’ils ne savaient pas si c’était oui ou non. Si c’était deux touches, ils allaient le voir, si c’était une touche, ils allaient le voir. C’est très fin et nous avons tous le même doute. » Après la qualif’, Julián Álvarez avait d’abord réagi en admettant ne pas savoir s’il avait touché deux fois la balle, puis il l’avait jouée profil bas sur son compte instagram en félicitant le Real Madrid.

Bon joueur.

