L’Arabie Saoudite devient marraine d’un club amateur allemand

À la conquête du monde.

Pendant que les joueurs européens s’exportent en Arabie Saoudite, le pays du Golfe fait ses affaires chez les clubs amateurs. Et plus spécialement en Allemagne du côté du TuS Rumbach, un club de Classe C, soit la plus basse division du pays outre-Rhin. Vendredi dernier, le consul général d’Arabie Saoudite Mohammed Ibrahim M. Alshalfan est allé rendre visite au propriétaire du petit club amateur, Andreas Langenberger, pour finaliser un contrat de parrainage. Dès la saison prochaine, le club germanique arborera sur ses maillots des publicités saoudiennes. Et ce choix a été réfléchi en amont par le patron du club qui a expliqué le cheminement de son idée. « La DFB et la Fifa empochent des millions à la Coupe du monde au Qatar. Et personne n’a plus rien pour nous les petits clubs de toute façon, a expliqué Landenberger. C’était par nécessité, vraiment la dernière idée. Nous sommes toujours au niveau financier minimum et devons toujours réfléchir à comment joindre les deux bouts. ».

S.E der Generalkonsul Al-Shalfan besuchte den Fussbalverein TuS in Rumbach, traf sich mit Vereinschef Andreas Langenberger u. seinem Team u. überreichte die neuen Trikotssätze mit dem Schriftzug "Saudi – welcome to Arabia" pic.twitter.com/lhHbeVc0HK — القنصلية العامة للمملكة في فرانكفورت (@KSAconsulateFra) July 25, 2023

Pourquoi s’endetter quand l’Arabie Saoudite existe ?

