Laporta ouvre la porte à l’hommage de Messi dans le futur Camp Nou

Dans une interview parue ce mardi dans Marca, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, assure qu’il y aura un hommage en honneur à Lionel Messi, lorsque l’Argentin en fera la demande :« Nous sommes ouverts à le faire quand ils veulent (à propos du clan Messi, NDLR). Messi est le meilleur joueur de l’histoire (…) bien sûr, il mérite un hommage à Can Barça (la maison du Barça, NDLR) », assure le président blaugrana. La Pulga qui a joué plus de 778 matches avec le club catalan, inscrit 672 buts et délivré 305 passes décisives, a soulevé un total de 35 titres, dont 4 Ligue des Champions.

VÍDEO | 🗣️ Laporta: "El homenaje a Messi se hará cuando él quiera". ✍🏻 "Habrá tiempo para hablarlo", asegura el presidente del Barça en una entrevista con EFE (@pacoavila, @parlem_ne y @ginesmunoz) ⬇️ pic.twitter.com/SUp9masKMY — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 19, 2023

Le dirigeant espagnol ne pensait pas avoir à organiser un hommage, car il rêvait d’un retour de l’Argentin l’été dernier, après sa pige de deux ans au PSG : « Au final, cela ne s’est pas produit (…) en raison de la pression qu’il avait subie à Paris, il préférait aller à l’Inter Miami, pour avoir une certaine stabilité. », argumente le dirigeant du FC Barcelone. Mais cela n’a pas remis en cause l’organisation d’un futur hommage envers le numéro 10 : « Je ne sais pas si on le fera (l’hommage à Léo Messi, NDLR) quand nous reviendrons au Spotify Camp Nou, fin 2024, ou lorsque le stade sera totalement construit pour juillet 2026. »

Tout est clair dans la tête de Joan Laporta pour célébrer le récent champion du monde. Reste à savoir, si cela sera devant 70 000 spectateurs (capacité lors de la réouverture du stade) ou devant 105 000 spectateurs (lorsque les travaux seront finis). Une chose est sûre, la fête sera belle à Barcelone !

Il pourrait en profiter pour présenter sa Coupe du monde.

