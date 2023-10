Laporta : « Les arbitres n’ont pas été payés »

Si tout le monde ment.

Dans une longue interview accordée à la station El Matí de Catalunya Ràdio, Joan Laporta, président du FC Barcelone, est notamment revenu sur l’affaire Negreira, dans laquelle il est mis en examen. Pour lui, le tribunal et les enquêteurs « ne pourront rien prouver, car ce n’est pas vrai. Les arbitres n’ont pas été payés. Je suis avocat, et tout ça ne peut réussir. Ça se terminera par un verdict qui acquittera le Barça. »

Le président du club catalan a d’ailleurs voulu insister sur la bonne volonté de l’institution dans cette affaire, rappelant que le Barça « a payé de l’argent pour des services consultatifs techniques concernant les arbitres. […] Tout était payé via des virements et avec des factures ». Il s’est attaqué aussi à l’ancien commissaire de police José Manuel Villarejo, qui avait déclaré sur la radio catalane Rac1 le 3 octobre, qu’il avait découvert d’étranges manoeuvres de Josep Rosell, ancien dirigeant du Barça (2010-2014), envers les arbitres pour truquer les matchs. Pour Laporta, « tout ce qu’il a dit est faux et j’ai déjà déposé une requête pour rectification et s’il ne rectifie pas ses propos je porterai plainte car ce n’est pas plausible et faux. »

D’ailleurs, les prisons sont remplies d’innocents.

