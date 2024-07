L’ancien avocat de Ferland Mendy condamné par la justice

Affaire classée.

L’Equipe révèle ce mardi que l’ancien avocat et agent de Ferland Mendy, latéral du Real Madrid et de l’équipe de France, a été condamné par la justice pour dommages et intérêts. Laurent Menestrier, c’est son nom, reprochait au joueur français d’avoir rompu unilatéralement son contrat qui les liait lors de la saison 2016-2017, et lui réclamait 600 000 euros de commission non versée dans le cadre de son transfert du Havre à l’Olympique lyonnais en 2017.

Ferland Mendy et sa famille avaient décidé de se séparer de ce mandataire sportif car, selon eux, il avait laissé s’exprimer au nom du joueur des agents non licenciés. Au début du mois de juillet, la cour d’appel de Lyon avait rendu une décision de justice favorable au Madrilène. Elle a cette semaine condamné Laurent Menestrier à verser à Ferland Mendy 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et 8 500 euros au joueur et à l’OL au titre de leurs frais d’avocat.

Pas sûr que cet argent lui serve à oublier ses vacances en Allemagne.

