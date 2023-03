L’arbitre a toujours raison.

La démission du président de la FFF Noël Le Graët, ce mardi, ne suffit pas à Saïd Ennjimi, président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et ancien arbitre professionnel. « Entendre le comex dire que les dysfonctionnements ne sont pas systémiques, c’est dire que tout est de la responsabilité de Noël Le Graët. Or, par définition, il y a des sujets compliqués dont certains étaient plus ou moins au courant. C’est difficile de rester en place de cette manière quand votre tête de liste élue s’en va. Dire que tout est la faute d’un homme, ça ne me suffit pas » , a-t-il déclaré au Parisien ce jeudi.

Les membres du comex étant tous liés au mandat de Noël Le Graët, ils resteront en place jusqu’aux prochaines élections en 2024. Sauf en cas « d’élections anticipées », ce qu’Ennjimi appelle de ses vœux. « Car mine de rien, le mandat va encore durer presque deux ans. S’ils avaient remis leur mandat en jeu, on aurait pu faire bloc, mais là, en se maintenant de la sorte, je pense qu’il y a des fractures qui vont perdurer. J’aurais préféré qu’on profite de ce moment difficile pour organiser un vrai débat, devant tout le monde, programme contre programme. »

