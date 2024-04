L’Allemagne change le design du numéro quatre de son maillot, prêtant à confusion avec un symbole nazi

Sur toutes les sélections du monde entier, il a fallu que ça tombe sur l’Allemagne.

Le nouveau maillot de la Mannschaft pour l’Euro suscite une polémique embarrassante sur les réseaux sociaux. Des internautes ont en effet soulevé la ressemblance entre le numéro 44, qu’il est possible de floquer sur la tunique, et le sigle SS de la Schutzstaffel, organisation politique et paramilitaire de l’Allemagne nazie. Adidas, l’équipementier de la sélection, avait déjà pris les devants en retirant le numéro 44 des options de personnalisation de la tenue. Ce lundi, la Fédération allemande de football a annoncé son intention de modifier le design du numéro 4.

« La DFB vérifie les numéros 0 à 9, puis soumet les numéros 1 à 26 à l’UEFA pour un examen, a expliqué la Fédération allemande dans un communiqué. Aucune des parties impliquées n’a vu de proximité avec un symbole nazi dans le processus de développement du design du maillot. Néanmoins, nous prenons ces commentaires au sérieux. En collaboration avec notre partenaire 11teamsports, nous développerons un design alternatif pour le numéro 4 et le coordonnerons avec l’UEFA. »

Oh no 😬 This hasn’t been thought through has it? pic.twitter.com/HW6Od5o0vs — Ruined Football Shirts (@ruinedshirts) March 30, 2024

Que la DFB se rassure : ils ne feront jamais pire que la Fiorentina en 1992.