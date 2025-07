La vidéo très émouvante de Liverpool pour Diogo Jota

His name is Diogo !

Liverpool n’a pas fini de rendre hommage à Diogo Jota, après que le maillot numéro 20, le sien, ne soit retiré à jamais. Les Reds ont tiré les larmes de beaucoup de gens en publiant une vidéo de 3 minutes et 34 secondes retraçant son parcours des juniors jusqu’à cette fameuse finale de Ligue des nations remportée face à l’Espagne.

Our lad from Portugal. Forever ❤️ pic.twitter.com/opXUCmJqKq — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

« C’est un magnifique accomplissement »

Entre le chant des supporters en l’honneur du petit Portugais et les plus belles actions qu’il a pu effectuer, Liverpool n’a pas fait les choses à moitié. 3 minutes 34 d’émotions et qui rappellent des moments de bonheur, comme cette ouverture du score contre Everton, son dernier but.

« C’est un magnifique accomplissement pour un petit gars qui vient de Gondomar, sourit Diogo Jota à la fin de l’extrait. D’écrire ces moments-là, c’était remarquable. » Il ne les écrira plus désormais, mais il aura laissé une trace indélébile dans les coeurs des pensionnaires d’Anfield qui lui rendront un dernier hommage plus que mérité contre Bournemouth lors de la première journée de Premier League, le 15 août.

Pfiou.

