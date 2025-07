Une star du championnat brésilien jugée dans une affaire de paris truqués

Cette fois, Lucas Paquetá n’y est pour rien.

Bruno Henrique est dans la tourmente. Après avoir été inculpé, il y a quelques semaines, dans une affaire de paris truqués, l’ailier de Flamengo va être jugé pour fraude sportive au Brésil, selon l’AFP. Celui qui a participé à la dernière Coupe du monde des clubs et a enfilé la tunique du Brésil à deux reprises est accusé d’avoir volontairement pris un carton jaune au profit de parieurs dans son entourage. Il comparaîtra devant le juge dans un délai de dix jours.

Cette affaire remonte à une défaite de Flamengo à domicile face à Santos (2-1) en novembre 2023. L’attaquant de 34 ans avait écopé d’une biscotte après avoir commis une faute en toute fin de match, et avait été expulsé dans la foulée pour s’en être pris à l’arbitre.

Des messages compromettants

Lors de l’enquête, la police a découvert plusieurs messages compromettants sur le téléphone portable de son frère, Wander Nunes, qui sera également jugé dans cette affaire. « Quand on te demandera de prendre ton troisième carton (dans le championnat brésilien, NDLR), préviens-nous », aurait demandé le frère du joueur, qui lui aurait répondu : « contre Santos ».

Selon le juge en charge du dossier, Bruno Henrique « aurait agi de manière intentionnelle pour être sanctionné par un carton ». Son frangin l’aurait encouragé à le faire « dans le but d’obtenir un avantage financier ». Le frère, la belle-sœur et une cousine du joueur avaient créé des comptes sur des sites de paris le jour du match contre Santos, et avaient misé sur un carton jaune de l’intéressé.

De fins stratèges.

Saúl Ñíguez fuit l’Atlético de Madrid pour Flamengo