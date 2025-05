La réserve du RC Lens écope de quatre points de retrait

Une erreur qui peut coûter très cher.

Les dirigeants lensois peuvent se mordre les doigts : la réserve du RC Lens, qui évolue en National 3, écope d’un retrait de quatre points pour avoir aligné illégalement Nidal Čelik. Recruté cet hiver en provenance de Sarajevo, le Bosnien a été enregistré le 3 février dernier, alors que la FFF n’autorise les transferts que jusqu’au 31 janvier. La sanction pourrait entraîner l’équipe à l’échelon inférieur, en Régional 1.

Un maintien loin d’être assuré

Les faits remontent à la victoire du Racing sur la JA Drancy le 15 mars dernier (4-1). Nidal Čelik dispute la rencontre à son poste de défenseur, sans en avoir le droit rapporte La Voix du Nord. Le verdict est tombé ce mercredi matin, la victoire revient au club francilien et les trois points avec, donc. Cette décision chamboule le classement du groupe E à une journée de la fin de la saison : les Sang et Or rétrogradent d’une confortable 7e place à une 11e synonyme de relégable.

Dans le même temps, Drancy n’est mathématiquement plus condamné et passe de la 12e à la 10e position. En National 3, les quatre derniers sont relégués, ainsi que le plus mauvais dixième (sur quatorze équipes). Traduction : la réserve lensoise est dans l’obligation de s’imposer ce week-end contre Saint-Quentin pour espérer se maintenir, et ne pas finir en sixième division française. Autant dire que ce n’est pas gagné…

Quel amateurisme quand même.

