La réponse humiliante d’un groupe de supporters au communiqué du PSG

Nasser Al-Khelaïfi a dû apprécier son café, ce matin.

En réponse au communiqué dénué de sens du Paris Saint-Germain à destination de ses ultras de la tribune Boulogne, ces derniers ont décidé de répondre en y allant avec autre chose que le dos de la cuillère. Le club avait en effet informé en début de semaine ses supporters de l’interdiction de regarder le match debout en tribune Boulogne, d’utiliser « du matériel de supporter » et avait de plus déclaré pouvoir « mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters ultras ».

Un message auquel le Block Parisii, justement installé en tribune Boulogne, a répondu hier soir en dénonçant une « incompétence » de la présidence du club et « un mépris de ses supporters » : « Nous déplorons la volonté du club de faire de la tribune Boulogne un théâtre dans lequel tout supportérisme est proscrit. […] Votre mail envoyé aux Fanclubs, et plus largement votre traitement des supporters est une honte absolue. […] Nous rêvons d’un temps où votre argent, vos stars sans respect du club et vos agissements ne seront plus qu’un lointain souvenir. »

Communiqué du Block Parisii 🔴🔵 pic.twitter.com/bnc3g9nSWB — Block Parisii (@leblockparisii) April 20, 2023

Et puis Nasser Al-Khelaïfi s’est servi un deuxième café.

