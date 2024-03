La préfecture de Gironde fait pression pour évincer un entraîneur soupçonné d’entrave à la laïcité

Une enquête de Mediapart révèle que la préfecture de Gironde a fait pression pendant plusieurs mois auprès de l’US Cenon, club de Régional 1, pour provoquer le départ de son entraîneur. Si la version officielle veut que le club n’a simplement pas renouvelé sa licence, des soupçons d’entrave à la laïcité auraient en réalité provoqué son départ. L’entraîneur a fait l’objet de rumeurs autour de prières musulmanes effectuées au sein des vestiaires du club, sans aucune preuve matérielle ou procédure officielle engagée contre lui.

En avril 2023, un témoin assermenté avait signalé à la mairie de Cenon la complicité passive du coach et des dirigeants du club lors d’une prière organisée par des personnes externes au club, avant et après un match de Coupe d’Aquitaine. Une enquête interne avait conclu à l’absence de prières, plusieurs membres du club ayant notamment démenti les rumeurs. Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports de la préfecture aurait malgré tout insisté pour écarter l’entraîneur. Des menaces à l’encontre du club ont alors été formulées pendant trois mois par l’intermédiaire de la mairie de Cenon. Ainsi, toutes les subventions versées à l’US Cenon étaient suspendues tant que l’entraîneur serait à la tête de l’équipe senior. En juin 2023, les présidents de section de dix-sept autres sports du club votent à l’unanimité le non renouvellement de la licence de l’entraîneur.

Face à cette éviction non justifiée, l’entraîneur a lancé plusieurs procédures judiciaires contre le club. La mairie de Cenon et la préfecture de Gironde contestent tout chantage.

Lucas Beraldo, 20 ans et déjà costaud