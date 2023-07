La place de titulaire de Manuel Neuer en sélection menacée

Pile ou face ?

À 37 ans, Manuel Neuer s’approche doucement de la fin de sa carrière, notamment depuis cette délicate saison 2022-2023, symbolisée par l’élimination de l’Allemagne en phase de groupes du Mondial au Qatar et une chute au ski qui l’aura tenu éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’exercice. Dans un entretien accordé à Kicker, son sélectionneur, Hansi Flick, ne s’est pas montré des plus optimistes. « Je souhaite, pour moi comme pour tout le football allemand, que Manuel revienne au niveau que nous connaissons » a sobrement entamé le technicien, avant de passer aux choses sérieuses : « En ce qui concerne la sélection, on peut dire que Marc-André ter Stegen est transcendant avec le FC Barcelone. Avec nous, il a aussi fait de bonnes choses, donc il faudra étudier tous ces paramètres pour voir ce l’on fait à l’avenir. »

Durant sa convalescence, Neuer a en effet vu son compatriote du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, revenir à un niveau assez impressionnant en Catalogne, et gagner les faveurs de Flick sous la tunique nationale. Titulaire lors de quatre des cinq matchs de l’Allemagne depuis la Coupe du monde, Ter Stegen a malgré tout encaissé six buts, pour trois défaites.

Pas si transcendant que ça finalement.

