Mercato : La Liga a-t-elle lâché un indice sur l'avenir de Karim Benzema ?

Relation fusionnelle.

Ce jeudi, alors que tout le monde attendait avec impatience l’annonce du départ de Karim Benzema vers l’Arabie saoudite et Al-Ittihad, où on lui propose une offre alléchante sur le plan financier, La Liga en a profité pour publier une vidéo qui retrace tous les buts de KB9 sous les couleurs de la Casa Blanca, comme s’il s’agissait déjà d’un au revoir. Dans un film YouTube qui dure plus de deux heures, l’attaquant français est mis à l’honneur, lui qui a marqué de son empreinte le championnat.

<iframe loading="lazy" title="Todos los GOLES de KARIM BENZEMA en LaLiga" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uwqHinumKVA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Depuis son arrivée en 2009-2010, le Nueve a inscrit 237 pions en Liga, ce qui en fait le quatrième buteur de la compétition derrière la légende de l’Athletic Club Bilbao Telmo Zarra (251) et les deux ogres CR7 (311) et Leo Messi (474). KB9 n’a pas voulu en dire plus concernant son avenir, qui semble tout de même se dessiner du côté du Moyen-Orient, tout en affirmant à maintes reprises sa position actuelle, au Real Madrid.

Seuls les vrais fans regarderont la vidéo en entier.

